Чехія запроваджує перевірки вантажівок на кордоні зі Словаччиною через спалах ящуру

Чехія запроваджує перевірки вантажівок вагою понад 3,5 тонни на кордоні зі Словаччиною з опівночі четверга через спалах ящуру.

Про це оголосив міністр сільського господарства Марек Виборний після засідання уряду в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

За словами міністра, ситуація починає значно погіршуватися. На кордоні Словаччини, Угорщини та Австрії з'явився новий спалах, а зона захисту поширюється і на Австрію.

"Якщо спалах підтвердиться, там знаходиться 3 000 голів молочної худоби, тобто ще одне величезне джерело інфекції", – сказав Виборний.

"Ми робимо все можливе, щоб унеможливити занесення інфекції до Чехії", – додав міністр.

Він не виключив можливих обмежень на в'їзд на ферми в деяких прикордонних районах поблизу словацького та австрійського кордонів.

Для вантажівок будуть використовуватися дезінфікуючі килимки. Це один із запланованих заходів. Інші міністерство обговорює з ветеринарною адміністрацією та експертами.

На позачерговому засіданні 25 березня уряд Словаччини оголосив надзвичайну ситуацію у зв'язку з поширенням інфекції ящуру в деяких господарствах країни.

Ящур не є заразним для людини. Однак, згідно з міжнародними правилами, всі заражені тварини підлягають знищенню.

Востаннє хвороба була зафіксована в Чехії в 1975 році.

25 березня Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів запровадила заборону на ввезення в Україну зі Словаччини тварин через спалах ящуру в цій країні.

На початку січня Німеччина оголосила про перший за майже 40 років спалах ящуру в стаді буйволів на околиці Берліна в землі Бранденбург.

Франція після цього посилила перевірки на ящур і видала попередження ветеринарам.