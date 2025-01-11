Регіон Німеччини заборонив перевозити деяких тварин

У німецькій федеральній землі Бранденбург біля Берліна заборонили перевозити окремих тварин після виявлення першого за 35 років спалаху ящуру в Німеччині.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Влада землі Бранденбург повідомила в п'ятницю, що фермер на господарстві неподалік від межі з Берліном знайшов мертвими трьох з 14 буйволів зі свого стада. Німецький національний інститут здоров'я тварин підтвердив, що у них був виявлений ящур, а решту із стада забили.

У суботу в Бранденбурзі набула чинності 72-годинна заборона на перевезення корів, свиней, овець, кіз та інших тварин, таких як верблюди і лами.

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Два берлінські зоопарки закрилися з суботи з превентивною метою. Їхнє керівництво зазначило, що хоча вірус не є небезпечним для людей, він може залишатися на одязі і передаватися.

Влада заявила, що близько 200 свиней на фермі в Аренсфельде, поблизу якої було виявлено спалах, будуть забиті в якості запобіжного заходу.

Ящур вражає велику рогату худобу, овець, кіз, свиней та інших парнокопитних тварин. Хоча рівень смертності від нього зазвичай низький, хвороба може викликати у тварин лихоманку, зниження апетиту, надмірне слиновиділення, пухирі та інші симптоми.

Ящур легко поширюється контактно-побутовим та повітряно-крапельним шляхом і може швидко інфікувати цілі стада. Люди можуть поширювати хворобу через речі, такі як сільськогосподарське обладнання, взуття, одяг та автомобільні шини.

За даними Німецького інституту здоров'я тварин, останній спалах ящуру у Німеччині був у 1988 році, а в Європі – у 2011 році.

Нагадаємо, восени у Чехії обмежили переміщення овець через спалах інфекції.

А в Греції влітку запроваджували обмеження через спалах смертельного для овець і кіз захворювання