Чехия вводит проверки грузовиков на границе со Словакией из-за вспышки ящура

Чехия вводит проверки грузовиков весом более 3,5 тонны на границе со Словакией с полуночи четверга из-за вспышки ящура.

Об этом объявил министр сельского хозяйства Марек Выборный после заседания правительства в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

По словам министра, ситуация начинает значительно ухудшаться. На границе Словакии, Венгрии и Австрии появилась новая вспышка, а зона защиты распространяется и на Австрию.

"Если вспышка подтвердится, там находится 3 000 голов молочного скота, то есть еще один огромный источник инфекции", – сказал Выборный.

"Мы делаем все возможное, чтобы исключить занесение инфекции в Чехию", – добавил министр.

Он не исключил возможных ограничений на въезд на фермы в некоторых приграничных районах вблизи словацкой и австрийской границ.

Для грузовиков будут использоваться дезинфицирующие коврики. Это одна из запланированных мер. Другие министерство обсуждает с ветеринарной администрацией и экспертами.

На внеочередном заседании 25 марта правительство Словакии объявило чрезвычайную ситуацию в связи с распространением инфекции ящура в некоторых хозяйствах страны.

Ящур не является заразным для человека. Однако, согласно международным правилам, все зараженные животные подлежат уничтожению.

Последний раз болезнь была зафиксирована в Чехии в 1975 году.

25 марта Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей ввела запрет на ввоз в Украину из Словакии животных из-за вспышки ящура в этой стране.

В начале января Германия объявила о первой за почти 40 лет вспышке ящура в стаде буйволов на окраине Берлина в земле Бранденбург.

Франция после этого усилила проверки на ящур и выдала предупреждение ветеринарам.