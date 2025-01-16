Франція посилила перевірки після спалаху ящуру в Німеччині

Франція посилила перевірки на ящур і видала попередження ветеринарам після того, як минулого тижня в Німеччині було виявлено спалах високозаразного вірусу серед великої рогатої худоби, що спричинило заборону на торгівлю з кількома країнами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Франція намагається захистити себе від вірусу, оскільки вона бореться з іншими хворобами тварин, включаючи пташиний грип та катаральну лихоманку овець, які завдали серйозної шкоди її тваринницькому сектору.

Минулого тижня Німеччина оголосила про перший за майже 40 років спалах ящуру в стаді буйволів на околиці Берліна в землі Бранденбург.

Реклама:

Виявлення захворювання спонукало країни, включаючи Британію, Південну Корею та Мексику, заборонити імпорт м'яса та тварин з Німеччини.

"Міністерство перебуває у стані готовності з цього приводу. Наші відомства уважно стежать за розвитком подій у Німеччині. На сьогоднішній день ми різко посилили контроль і розслідування у відповідних галузях тваринництва", – заявили у французькому міністерстві сільського господарства.

Відстеження нещодавнього імпорту живих парнокопитних тварин з Німеччини показало, що жодна з них не походила з території, прилеглої до спалаху, заявили французькі ветеринарні органи.

Серед фахівців у галузі тваринництва та ветеринарів були поширені попередження та інформаційні бюлетені, в яких наголошується на клінічних ознаках та ураженнях, пов'язаних з ящуром, а також на процедурах, яких слід дотримуватися у разі підозри на захворювання, повідомляється на сайті відомства.

Останній спалах ящуру у Франції стався у 2001 році як частина великого спалаху, який також торкнувся Британії, Ірландії та Нідерландів, що призвело до знищення тисяч тварин в рамках санітарних заходів.

Німецьке сільське господарство і харчова промисловість, ймовірно, втратили близько 1 мільярда євро внаслідок спалаху захворювання, повідомила в четвер Асоціація сільськогосподарських кооперативів.

Нагадаємо, восени у Чехії обмежили переміщення овець через спалах інфекції.

А в Греції влітку запроваджували обмеження через спалах смертельного для овець і кіз захворювання