Опозиція Словаччини подала клопотання про відставку міністра оборони

Словацька опозиційна партія OL'aNO подала клопотання про відставку міністра оборони Роберта Каліняка, який у порушення закону не задекларував віллу дружини в Хорватії.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на TA3.

На пресконференції 26 березня лідер OL'aNO Ігор Матович оголосив про внесення пропозиції, яку підтримали 34 депутати, про відставку Каліняка.

Відповідно до закону, позачергове засідання парламенту Словаччини має відбутися протягом семи днів з моменту подання клопотання.

Матович очікує, що урядова коаліція (яка має необхідну більшість голосів) підтримає міністра оборони, але все ж вважає дії опозиції важливими.

"Опозиція не повинна шаркати ногами і пити соєве лате, а повинна боротися", – заявив політик, додавши, що опозиція не повинна діяти лише тоді, коли у неї є шанс на успіх, а повинна працювати постійно.

Раніше в березні у словацькій опозиції звинуватили Роберта Каліняка в порушенні закону через відсутність у декларації про майно вілли в Хорватії, яка належить його дружині.

Сам глава Міноборони Словаччини визнав, що вілла у Хорватії належить його дружині, а він не вніс її в декларацію після повернення в політику "для захисту приватного життя".

Зазначимо, що словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо був змушений спростовувати повідомлення хорватських ЗМІ про те, що він нібито будує віллу в курортній Далмації.