Оппозиция Словакии подала ходатайство об отставке министра обороны

Словацкая оппозиционная партия OL'aNO подала ходатайство об отставке министра обороны Роберта Калиняка, который в нарушение закона не задекларировал виллу жены в Хорватии.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на TA3.

На пресс-конференции 26 марта лидер OL'aNO Игорь Матович объявил о внесении предложения, которое поддержали 34 депутата, об отставке Калиняка.

Согласно закону, внеочередное заседание парламента Словакии должно состояться в течение семи дней с момента подачи ходатайства.

Матович ожидает, что правительственная коалиция (которая имеет необходимое большинство голосов) поддержит министра обороны, но все же считает действия оппозиции важными.

"Оппозиция не должна шаркать ногами и пить соевое латте, а должна бороться", – заявил политик, добавив, что оппозиция не должна действовать только тогда, когда у нее есть шанс на успех, а должна работать постоянно.

Ранее в марте в словацкой оппозиции обвинили Роберта Калиняка в нарушении закона из-за отсутствия в декларации об имуществе виллы в Хорватии, которая принадлежит его жене.

Сам глава Минобороны Словакии признал, что вилла в Хорватии принадлежит его жене, а он не внес ее в декларацию после возвращения в политику "для защиты частной жизни".

Отметим, что словацкий премьер-министр Роберт Фицо был вынужден опровергать сообщения хорватских СМИ о том, что он якобы строит виллу в курортной Далмации.