Міністр оборони Словаччини "забув" задекларувати віллу у Хорватії

У словацькій опозиції звинуватили міністра оборони Роберта Каліняка в порушенні закону через відсутність у декларації про майно вілли в Хорватії, яка належить його дружині.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Aktuality.

Напередодні кілька опозиційних депутатів парламенту Словаччини оголосили, що подадуть скаргу в парламентську комісію з питань несумісності посад щодо майнових володінь Каліняка та почнуть збори підписів за його відставку.

Голова комісії Вероніка Ремішова звернула увагу на те, що Каліняк не задекларував свій будинок у Хорватії у майновій декларації за 2023 рік і нібито приховував його понад шість років.

"Каліняк сам оголосив ЗМІ про володіння розкішною нерухомістю, він просто забув згадати, що приховав її у своїй майновій декларації", – наголосила Ремішова, додавши, що це є порушенням конституційного закону.

Сам глава Міноборони Словаччини у пʼятницю пояснив, що вілла у Хорватії належить його дружині, і він не вніс її в декларацію після повернення в політику "для захисту приватного життя".

Принагідно він звинуватив опозицію у втручанні у приватне життя, стверджуючи, що приховуванням майна "захищав вищий інтерес відповідно до Конституції", а його сімʼя тривалий час займається бізнесом і може дозволити собі таку нерухомість.

Нагадаємо, днями словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо був змушений спростовувати повідомлення хорватських ЗМІ про те, що він нібито будує віллу в курортній Далмації.