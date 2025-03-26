Сибіга зідзвонився з главою МЗС Британії – говорили про тиск на Москву

Глава МЗС України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з британським колегою Девідом Леммі, у якій вони говорили про потребу подальшого тиску на РФ, щоб примусити її до миру.

Про це український міністр розповів у соцмережі Х у середу, повідомляє "Європейська правда".

Сибіга проінформував Леммі про результати українсько-американських зустрічей у Саудівській Аравії.

"Ми обговорили важливість подальшого тиску, включаючи санкції, щоб змусити Москву серйозно поставитися до миру", – розповів міністр.

Очільники дипвідомств також скоординували позиції напередодні важливих міжнародних подій, зазначив Сибіга.

Як відомо, так звана "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією кілька тижнів працює над планом відправки тисяч військових в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".

Втім, за повідомленнями ЗМІ, коаліція змінює фокус обговорення з наземних військ на альтернативи через внутрішні протиріччя та потенційну опозицію США та Росії.

Серед альтернатив йдеться про потенційну підтримку миротворчої місії ООН, посилення військової присутності в сусідніх з Україною державах та ідею премʼєрки Італії про поширення на Україну гарантії статті 5 Договору про НАТО.