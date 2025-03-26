Глава МИД Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с британским коллегой Дэвидом Лемми, в котором они говорили о необходимости дальнейшего давления на РФ, чтобы принудить ее к миру.

Об этом украинский министр рассказал в соцсети Х в среду, сообщает "Европейская правда".

Сибига проинформировал Лемми о результатах украинско-американских встреч в Саудовской Аравии.

"Мы обсудили важность дальнейшего давления, включая санкции, чтобы заставить Москву серьезно отнестись к миру", – рассказал министр.

Главы дипведомств также скоординировали позиции накануне важных международных событий, отметил Сибига.

Как известно, так называемая "коалиция решительных" во главе с Францией и Британией несколько недель работает над планом отправки тысяч военных в Украину для обеспечения будущего "прекращения огня".

Впрочем, по сообщениям СМИ, коалиция меняет фокус обсуждения с наземных войск на альтернативы из-за внутренних противоречий и потенциальной оппозиции США и России.

Среди альтернатив речь идет о потенциальной поддержке миротворческой миссии ООН, усилении военного присутствия в соседних с Украиной государствах и идее премьера Италии о распространении на Украину гарантии статьи 5 Договора о НАТО.