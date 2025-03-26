Парламент Словаччини обрав спікера, якого не було рік

Словацький парламент (Національні збори) на засіданні 26 березня проголосував за призначення Річарда Раші, депутата однієї з партій коаліції "Голос", своїм спікером.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Denník N.

За призначення Раші спікером парламенту Словаччини проголосували 79 депутатів – усі вони є представниками урядової коаліції або підтримують її, хоча формально туди не входять.

Опозиційні депутати не брали участі у виборах голови Національних зборів, про що вони заявили заздалегідь.

Крім того, депутати Словаччини від опозиції, відповідальні за підрахунок голосів, не підписали протокол результатів, оскільки заперечували проти таємниці голосування.

Словацький парламент не мав постійного спікера 353 дні. Попередник на посаді, лідер "Голосу" Петер Пеллегріні, був обраний президентом у квітні 2024 року.

Весь цей час обовʼязки глави парламенту виконував колишній перший заступник Пеллегріні Петер Жига.

Призначенню спікера сприяла домовленість коаліції на чолі з премʼєр-міністром Робертом Фіцо та двома формально незалежними депутатами в останні дні, яка закріпила його парламентську більшість.