Парламент Словакии избрал спикера, которого не было год

Словацкий парламент (Национальное собрание) на заседании 26 марта проголосовал за назначение Ричарда Раши, депутата одной из партий коалиции "Голос", своим спикером.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Denník N.

За назначение Раши спикером парламента Словакии проголосовали 79 депутатов – все они являются представителями правительственной коалиции или поддерживают ее, хотя формально туда не входят.

Оппозиционные депутаты не участвовали в выборах председателя Национального собрания, о чем они заявили заранее.

Кроме того, депутаты Словакии от оппозиции, ответственные за подсчет голосов, не подписали протокол результатов, поскольку возражали против тайны голосования.

Словацкий парламент не имел постоянного спикера 353 дня. Предшественник на посту, лидер "Голоса" Петер Пеллегрини, был избран президентом в апреле 2024 года.

Все это время обязанности главы парламента исполнял бывший первый заместитель Пеллегрини Петер Жига.

Назначению спикера способствовала договоренность коалиции во главе с премьер-министром Робертом Фицо и двумя формально независимыми депутатами в последние дни, которая закрепила его парламентское большинство.