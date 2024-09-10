У Словаччині закрили корупційну справу проти керівника парламенту

У Словаччині прокуратура припинила корупційну справу щодо Петера Жиги, який виконує обов’язки керівника парламенту, за дачу хабара судді Верховного суду у зв'язку із закінченням терміну давності.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Aktuality.

У грудні 2020 року поліція звинуватила Жигу, який на той час працював міністром економіки, в тому, що він дав хабар судді Верховного суду ще в 2016 році.

Жига, представник керівної партії "Глас", з самого початку заперечував звинувачення, стверджуючи, що це лише політичні ігри. Наразі звинувачення з нього зняті.

Реклама:

"Прокурор у цій справі виніс постанову про припинення кримінального переслідування обвинуваченого у зв'язку із закінченням терміну давності", – підтвердила речниця Генеральної прокуратури Зузана Дробова.

Спочатку слідчому вдалося висунути звинувачення Жизі в межах п'ятирічного терміну давності, який застосовувався до хабарництва за старим Кримінальним кодексом.

Однак урядова поправка різко скоротила термін давності як для корупційних, так і для економічних злочинів.

Експерти спочатку розходилися в думках щодо того, чи поширюються нові строки давності на справи, в яких звинувачення були висунуті до того, як поправка набула чинності в серпні цього року.

Однак прокурори повинні слідувати вказівкам, що вийшли з-під пера першого заступника генерального прокурора Юзефа Кандери. У документі, який є обов'язковим для прокурорів, Кандера віддає перевагу більш сприятливому для обвинувачених тлумаченню, тобто скороченню строків давності.

На практиці це означає, що кримінальні справи, термін давності яких закінчився після внесення урядом поправок до кримінальних кодексів, мають бути закриті прокурорами.

Тим часом, як повідомляли, Єврокомісія працює над пропозицією покарати Словаччину за підрив демократичних норм, що може призвести до припинення виділення коштів для Братислави.

Відколи прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повернувся до влади в жовтні, він став об'єктом пильної уваги з боку Брюсселя, оскільки вирішив переглянути кримінальний кодекс і ліквідувати спеціальну прокуратуру, яка займалася гучними справами про корупцію, в тому числі серед його союзників.

У травні Фіцо був поранений під час замаху. Одужавши, він звинуватив у нападі ворожу атмосферу, яку нагнітали преса та опозиція. Після цього він провів реформу державних ЗМІ, поставивши мовників під контроль уряду.