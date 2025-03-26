Сибіга: Україна очікує відкриття кластеру "Зовнішні відносини" переговорів про вступ до ЄС

Українська сторона очікує на рішення про відкриття переговорного кластеру "Зовнішні відносини" у рамках переговорів про вступ у ЄС.

Про це заявив у середу глава МЗС України Андрій Сибіга, його слова наводить пресслужба Міністерства закордонних справ.

У МЗС відзначили, що рівень сумісності зовнішньої політики України, а також політики безпеки та оборони з відповідними політиками ЄС є безпрецедентно високим, і це було підтверджено в процесі скринінгу законодавства за переговорним розділом 31 "Зовнішня політика та політика безпеки та оборони", який завершився на початку березня цього року.

Попередні підсумки скринінгу, готовність України на цьому етапі переговорів та подальші кроки були обговорені в МЗС у середу, 26 березня, на нараді під головуванням Сибіги.

У ході скринінгу українська делегація презентувала Єврокомісії та Європейській службі зовнішньої діяльності детальну інформацію про реалізацію зовнішньої політики, політики безпеки і оборони України.

Сибіга відзначив, що рівень приєднання України до зовнішньополітичних заяв та рішень ЄС, що є одним з критеріїв у переговорах та вступі, складає 95% за підсумками 2024 року, і 100% за підсумками перших місяців 2025 року.

Міністр зазначив, що наразі українська сторона очікує офіційного скринінгового звіту Єврокомісії та, відповідно, рішення про відкриття переговорного кластеру 6 "Зовнішні відносини".

Таке рішення може бути ухвалено після відкриття кластеру 1 "Основи", який має бути відкритим першим.

Нагадаємо, Угорщина заблокувала відкриття першого переговорного кластера з Україною і вимагає розширити перелік вимог до Києва.

Будапешт каже, що блокуватиме відкриття кластерів в перемовинах про вступ України до ЄС, поки в Угорщині не пройдуть "консультації" з населенням щодо цього питання.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив нещодавно, що Будапешт не зніме вето на вступ України в ЄС через права угорців Закарпаття.