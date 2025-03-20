В Угорщині розказали, доки збираються блокувати фактичний початок переговорів Україна-ЄС

В Угорщині заявили, що блокуватимуть відкриття кластерів в перемовинах про вступ України до ЄС, поки не проведуть "консультації" з населенням щодо цього питання.

Про це заявив журналістам у кулуарах саміту ЄС в Брюсселі політичний директор прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Балаж Орбан, передає кореспондент "Європейської правди".

За його словами, Угорщина вважає, що зараз вступ України до Європейського Союзу був би "величезним тягарем" для Європи і для Угорщини.

"Ми бачимо, що лідери європейських інституцій та деякі лідери країн-членів прагнуть надати членство Україні до 2030 року. Тому ми вважаємо, що зараз саме час запитати угорський народ", – заявив він.

Він сказав, що Угорщина організувала "дуже особливий тип "референдуму", на якому угорський народ "перший в Європі" матиме можливість висловити свою думку щодо членства України.

Відповідаючи на запитання кореспондента "ЄвроПравди", Балаж Орбан підтвердив, що національні консультації щодо членства України в ЄС буде проведено "до літа", як вже повідомляв угорський міністр з питань ЄС Янош Бока.

Відповідно, Угорщина блокуватиме відкриття будь-яких кластерів у перемовинах з Україною про її вступ до ЄС, поки не буде оприлюднений результат національних консультацій.

"Маємо дочекатися завершення цього референдуму", – сказав Балаж Орбан.

Угорщина заблокувала відкриття першого переговорного кластера з Україною і вимагає розширити перелік вимог до Києва.

Президент Володимир Зеленський 20 березня закликав ЄС знайти інструмент, щоб подолати блокування Віктора Орбана.

Тим часом на саміті ЄС 20 березня низка лідерів Євросоюзу виступили за прискорення переговорного процесу про вступ України до обʼєднання.