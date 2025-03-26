Сибига: Украина ожидает открытия кластера "Внешние отношения" переговоров о вступлении в ЕС

Украинская сторона ожидает решения об открытии переговорного кластера "Внешние отношения" в рамках переговоров о вступлении в ЕС.

Об этом заявил в среду глава МИД Украины Андрей Сибига, его слова приводит пресс-служба Министерства иностранных дел.

В МИД отметили, что уровень совместимости внешней политики Украины, а также политики безопасности и обороны с соответствующими политиками ЕС является беспрецедентно высоким, и это было подтверждено в процессе скрининга законодательства по переговорному разделу 31 "Внешняя политика и политика безопасности и обороны", который завершился в начале марта этого года.

Предварительные итоги скрининга, готовность Украины на этом этапе переговоров и дальнейшие шаги были обсуждены в МИД в среду, 26 марта, на совещании под председательством Сибиги.

В ходе скрининга украинская делегация представила Еврокомиссии и Европейской службе внешней деятельности подробную информацию о реализации внешней политики, политики безопасности и обороны Украины.

Сибига отметил, что уровень присоединения Украины к внешнеполитическим заявлениям и решениям ЕС, что является одним из критериев в переговорах и вступлении, составляет 95% по итогам 2024 года, и 100% по итогам первых месяцев 2025 года.

Министр отметил, что сейчас украинская сторона ожидает официального скринингового отчета Еврокомиссии и, соответственно, решения об открытии переговорного кластера 6 "Внешние отношения".

Такое решение может быть принято после открытия кластера 1 "Основы", который должен быть открытым первым.

Напомним, Венгрия заблокировала открытие первого переговорного кластера с Украиной и требует расширить перечень требований к Киеву.

Будапешт говорит, что будет блокировать открытие кластеров в переговорах о вступлении Украины в ЕС, пока в Венгрии не пройдут "консультации" с населением по этому вопросу.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил недавно, что Будапешт не снимет вето на вступление Украины в ЕС из-за прав венгров Закарпатья.