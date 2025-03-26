Зеленський та Макрон обговорили збільшення поставок винищувачів Mirage

Президенти України та Франції Володимир Зеленський і Емманюель Макрон обговорили збільшення поставок винищувачів Mirage Україні.

Про це президент України повідомив на спільному брифінгу з французьким колегою в Парижі в середу, повідомляє "Європейська правда".

Зеленький подякував Франції за її зусилля у допомозі Україні оборонятись від російських ударів.

"Зокрема, дуже добре показали себе ваші, ну вже наші, "Міражі" – бойові літаки, зроблені у Франції. Я дуже дякую тобі за них особливо. Вони вже стали частиною нашого повітряного щита, допомагають нам захищатись передусім від "Шахедів" та інших ударних безпілотників. Ми проговорили, що будемо збільшувати кількість "Міражів", – сказав Зеленський.

Макрон, зі свого боку, оголосив пакет військової підтримки Україні на 2 млрд євро. У цей пакет увійдуть ракети для винищувачів Mirage.

6 лютого Франція поставила в Україну перші винищувачі Mirage 2000, доставку яких анонсувала у минулому році.

7 лютого французька армія оприлюднила відео підготовки українських пілотів на літаках Mirage 2000-5.