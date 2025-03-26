Макрон оголосив пакет військової підтримки Україні на 2 млрд євро

Україна отримає від Франції пакет військової допомоги загальною вартістю 2 мільярди євро.

Про це на пресконференції в Парижі 26 березня оголосив французький президент Емманюель Макрон, передає "Європейська правда".

За словами Макрона, союзникам України нині потрібно продумати "найбільш негайну підтримку" її сил.

"Хотів би сьогодні оголосити новий пакет військової підтримки України вартістю 2 млрд євро", – додав він, зазначивши, що пакет повинен "відповідати першочерговим потребам" українського війська.

До пакета, за словами Макрона, увійшли протитанкові ракети, засоби ППО, ракети для винищувачів Mirage, "ракети наземного захисту Mistral", а також бронемашини VAB AMX-10 RX.

"Це боєприпаси, включно з дистанційно керованими боєприпасами. І це також виробництво техніки в Україні завдяки партнерським відносинам з нашими оборонними підприємствами", – додав французький лідер.

На початку березня, нагадаємо, міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив про наміри використати відсотки від заморожених активів РФ для підготовки пакета військової допомоги Україні на суму 195 млн євро.

Зеленський прибув до Франції в середу для підготовки до безпекового саміту, який відбудеться в Парижі 27 березня й стосуватиметься "коаліції рішучих", яка готує підґрунтя для гарантування майбутнього повоєнного врегулювання.