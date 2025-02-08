Франція показала тренування українських пілотів на літаках Mirage 2000

У п’ятницю, 7 лютого, французька армія оприлюднила відео підготовки українських пілотів на літаках Mirage 2000-5, які нещодавно прибули в Україну.

Це французька армія написала в X (Twitter), пише "Європейська правда".

У п’ятницю, 7 лютого, французька армія заявила, що "місію виконано".

Mission accomplie !



Un pas supplémentaire dans l’appui aux forces armées 🇺🇦 avec la transformation de personnels sur Mirage 2000-5 par les armées 🇫🇷.



Illustration concrète de la détermination 🇫🇷 à soutenir @DefenceU dans tous les milieux.#StandWithUkraine 🇺🇦 X 🇫🇷 pic.twitter.com/AdhzJAj364 Реклама: February 7, 2025

"Ще один крок у підтримці Збройних сил України завдяки підготовці персоналу на Mirage 2000-5 силами французької армії. Конкретна ілюстрація рішучості Франції підтримувати Міністерство оборони України у всіх сферах", – проінформували французькі військові.

Фото: Х

Фото: Х

Як відомо, 6 лютого Франція поставила в Україну перші винищувачі Mirage 2000, доставку яких анонсувала у минулому році.

Раніше міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню казав, що поставка винищувачів Україні запланована на перший квартал 2025 року.

А французькі ЗМІ неофіційно дізналися, що до першої партії Mirage 2000-5, які Франція планує надати Україні, увійдуть три борти.

Президент Еманнюель Макрон повідомляв, що для підготовки керування Mirage 2000-5 Франція організує шестимісячні курси пілотів, починаючи з літа 2024 року.