Франція показала тренування українських пілотів на літаках Mirage 2000
Новини — Субота, 8 лютого 2025, 09:40 —
У п’ятницю, 7 лютого, французька армія оприлюднила відео підготовки українських пілотів на літаках Mirage 2000-5, які нещодавно прибули в Україну.
Це французька армія написала в X (Twitter), пише "Європейська правда".
У п’ятницю, 7 лютого, французька армія заявила, що "місію виконано".
Mission accomplie !
Un pas supplémentaire dans l’appui aux forces armées 🇺🇦 avec la transformation de personnels sur Mirage 2000-5 par les armées 🇫🇷.
Illustration concrète de la détermination 🇫🇷 à soutenir @DefenceU dans tous les milieux.#StandWithUkraine 🇺🇦 X 🇫🇷 pic.twitter.com/AdhzJAj364Реклама:– Armée française – Opérations militaires (@EtatMajorFR) February 7, 2025
"Ще один крок у підтримці Збройних сил України завдяки підготовці персоналу на Mirage 2000-5 силами французької армії. Конкретна ілюстрація рішучості Франції підтримувати Міністерство оборони України у всіх сферах", – проінформували французькі військові.
Як відомо, 6 лютого Франція поставила в Україну перші винищувачі Mirage 2000, доставку яких анонсувала у минулому році.
Раніше міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню казав, що поставка винищувачів Україні запланована на перший квартал 2025 року.
А французькі ЗМІ неофіційно дізналися, що до першої партії Mirage 2000-5, які Франція планує надати Україні, увійдуть три борти.
Президент Еманнюель Макрон повідомляв, що для підготовки керування Mirage 2000-5 Франція організує шестимісячні курси пілотів, починаючи з літа 2024 року.