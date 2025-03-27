У Литві сподіваються, що інцидент із зниклими військовими не вплине на відносини із США

Спікер Сейму Литви Саулюс Скверняліс заявив, що інцидент на полігоні Пабраде, де у вівторок, 25 березня, під час навчань зникли четверо американських солдатів не повинен вплинути на двосторонні відносини між США і Литвою.

Його слова цитує мовник LRT, пише "Європейська правда".

Скверняліс заявив, що він не думає, що цей інцидент "повинен якимось чином зашкодити відносинам, тому що це просто, на жаль, життя".

"Я не хочу сказати, що це трагедія, тому що теоретично ще є надія [що солдати живі], але це життя солдата. Саме тому ми повинні берегти і цінувати наших союзників у Литві", – сказав він.

За його словами, навчання і життя солдатів пов'язані з постійним ризиком.

"Ця подія ще раз показує, наскільки важливо для нас мати це міцне партнерство, тому що люди, солдати, які сповнені рішучості захищати Литву, на жаль, потрапили в нещасний випадок", – додав спікер Сейму.

Нагадаємо, американські солдати зникли у вівторок, 25 березня, вдень під час навчань на полігоні Пабраде, що неподалік від кордону з Білоруссю.

На їх пошуки були підняті литовські та іноземні війська, а також вертольоти Військово-повітряних сил і Державної прикордонної служби.

Неофіційно повідомляли, що солдати, які перебували в бронемашині, скоріш за все загинули.

Станом на ранок 27 березня у Литві продовжують добиратися до бронемашини M88 Hercules, на якій пересувались зниклі американські військові – вона перебуває на дні водойми на 5-метровій глибині.