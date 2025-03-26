Під час військових навчань у Литві зникли четверо солдатів США

Четверо американських солдатів зникли безвісти під час навчань на сході Литви у вівторок.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує LRT.

Згідно з повідомленням Збройних сил Литви, 25 березня о 16:45 надійшло повідомлення про зникнення чотирьох американських солдатів і одного гусеничного транспортного засобу під час навчань на полігоні імені генерала Жукаускаса в Пабраде.

Попередня інформація свідчила про зникнення трьох іноземних військових, а їхня національність не вказувалась.

Того ж дня до пошуків зниклих були залучені литовські та іноземні війська, а також гелікоптери ВПС та Державної прикордонної служби.

Пошуково-рятувальна операція триває під керівництвом Збройних сил Литви із залученням додаткових ресурсів Пожежно-рятувального департаменту та інших установ.

Командування Сухопутних військ США в Європі і Африці також підтвердило, що четверо американських солдатів зникли безвісти.

Нагадаємо, в лютому в Литві пройшли навчання членів Добровольчих сил національної оборони, які пов’язані із захистом лінії електропередач Литви з Польщею.