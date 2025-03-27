В Литве надеются, что инцидент с пропавшими военными не повлияет на отношения с США

Спикер Сейма Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что инцидент на полигоне Пабраде, где во вторник, 25 марта, во время учений исчезли четверо американских солдат не должен повлиять на двусторонние отношения между США и Литвой.

Его слова цитирует вещатель LRT, пишет "Европейская правда".

Сквернялис заявил, что он не думает, что этот инцидент "должен каким-то образом навредить отношениям, потому что это просто, к сожалению, жизнь".

"Я не хочу сказать, что это трагедия, потому что теоретически еще есть надежда [что солдаты живы], но это жизнь солдата. Именно поэтому мы должны беречь и ценить наших союзников в Литве", – сказал он.

По его словам, обучение и жизнь солдат связаны с постоянным риском.

"Это событие еще раз показывает, насколько важно для нас иметь это крепкое партнерство, потому что люди, солдаты, которые полны решимости защищать Литву, к сожалению, попали в несчастный случай", – добавил спикер Сейма.

Напомним, американские солдаты пропали во вторник, 25 марта, днем во время учений на полигоне Пабраде, недалеко от границы с Беларусью.

На их поиски были подняты литовские и иностранные войска, а также вертолеты Военно-воздушных сил и Государственной пограничной службы.

Неофициально сообщалось, что солдаты, которые находились в бронемашине, скорее всего погибли.

По состоянию на утро 27 марта в Литве продолжают добираться до бронемашины M88 Hercules, на которой передвигались пропавшие американские военные – она находится на дне водоема на 5-метровой глубине.