У Литві продовжують добиратися до бронемашини M88 Hercules, на якій пересувались зниклі американські військові – вона перебуває на дні водойми на 5-метровій глибині.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Литви, пише "Європейська правда".

У відомстві зазначили, що воду з водойми відкачали до рівня, що дозволяє почати екскаваційні роботи. Як випливає з повідомлення, важка бронемашина провалилася в мул на повну висоту.

The water level at the incident site in Pabradė has been pumped down enough to begin excavation work. Vehicle is barely detectable, its position remains unclear. Possible depth is around 5 meters. All the latest information is being promptly provided to the soldiers' families. pic.twitter.com/p8QWNbwQAv