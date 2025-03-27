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Бронемашина, якою пересувались зниклі у Литві американські солдати – на 5-метровій глибині

Новини — Четвер, 27 березня 2025, 10:37 — Марія Ємець

У Литві продовжують добиратися до бронемашини M88 Hercules, на якій пересувались зниклі американські військові – вона перебуває на дні водойми на 5-метровій глибині.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Литви, пише "Європейська правда".

У відомстві зазначили, що воду з водойми відкачали до рівня, що дозволяє почати екскаваційні роботи. Як випливає з повідомлення, важка бронемашина провалилася в мул на повну висоту. 

"Машину ледве помітно, її точне розташування незрозуміле. Можлива глибина складає близько 5 метрів. Уся остання інформація швидко надається родинам військових", – повідомили у Міноборони Литви. 

Нагадаємо, американські солдати зникли у вівторок, 25 березня, вдень під час навчань на полігоні Пабраде, що неподалік від кордону з Білоруссю.

На їх пошуки були підняті литовські та іноземні війська, а також вертольоти Військово-повітряних сил і Державної прикордонної служби.

Неофіційно повідомляли, що солдати, які перебували в бронемашині, скоріш за все загинули.

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