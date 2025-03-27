Італія надає майже 70 млн євро допомоги Сирії

Італія виділила близько 68 млн євро на фінансування гуманітарних проєктів і відновлення інфраструктури в Сирії.

Про це заявив у четвер, 27 березня, міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні, цитує агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Оголошуючи пакет фінансування гуманітарних проєктів і відновлення інфраструктури в Сирії, очільник МЗС країни наголосив на важливості підтримки перехідного періоду в країні.

Таяні розповів, що початковий пакет призначений для гуманітарних ініціатив у сфері лікарень і охорони здоров'я, інфраструктури та зміцнення ланцюгів постачання продовольства.

"Нові проєкти співпраці розпочнуться найближчими тижнями. І ми також маємо намір організувати бізнес-форум, спрямований на відновлення", – сказав він.

Зміна політики Брюсселя стосовно Сирії почалась після того, як у грудні 2024 року там було повалено режим Башара Асада.

У січні ЄС погодився зняти санкції з кількох ключових секторів сирійської економіки.

Нещодавно учасники девʼятої конференції з питань Сирії, пообіцяли виділити загалом 5,8 млрд євро на підтримку країни, а Німеччина окремо заявила, що виділить додаткові 300 млн євро на допомогу Сирії через структури ООН.