На конференції в Брюсселі пообіцяли майже 6 млрд євро допомоги Сирії
Учасники девʼятої конференції з питань Сирії, яка відбулась 17 березня в Брюсселі, пообіцяли виділити загалом 5,8 мільярда євро на підтримку країни.
Про це оголосила єврокомісарка з питань Середземноморʼя Дубравка Шуїця, передає "Європейська правда".
За словами Шуїці, конференція з питань Сирії "підтвердила нашу непохитну підтримку".
"Загальна сума обіцяних грантів та позик для сирійського народу та регіону сягнула 5,8 мільярда євро, з яких 2,5 мільярда – це обіцянки щодо надання грантів", – перелічила вона.
Єврокомісарка зауважила, що на Євросоюз і держави-члени припадає 80% усіх грантів, які отримає Сирія.
Німеччина окремо заявила, що виділить додаткові 300 мільйонів євро на допомогу Сирії через структури ООН.
Зміна політики Брюсселя стосовно Сирії почалась після того, як у грудні 2024 року там було повалено режим Башара Асада.
У січні ЄС погодився зняти санкції з кількох ключових секторів сирійської економіки.