Німеччина виділить 300 млн євро на допомогу сирійцям
Німеччина обіцяє виділити ще 300 млн євро на допомогу сирійцям через Організацію Об'єднаних Націй.
Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у понеділок, 17 березня, перед початком засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, пише "Європейська правда".
Як зазначила Бербок, понад половину з цих 300 млн євро спрямують на користь людям у Сирії, а саме на проєкти, які будуть реалізовані без участі перехідного уряду в країні.
За її словами, кошти підуть на забезпечення продовольством, медичними послугами та притулками, а також на захисні заходи для особливо вразливих верств населення.
Вона також додала, що підтримку отримають сирійські біженці та приймаючі громади в Йорданії, Лівані, Іраку та Туреччині.
Очільниця німецького МЗС повторила необхідність інклюзивного політичного процесу для забезпечення мирного майбутнього Сирії.
"Як європейці, ми стоїмо разом за народ Сирії, за вільну і мирну Сирію", – додала вона.
Після повалення режиму Башара Асада в Сирії на початку грудня 2024 року, Німеччина на деякий час призупинила розгляд заяв про надання притулку вихідцям з цієї країни.
У січні 2025 року стало відомо, що німецьке федеральне відомство з питань міграції та біженців надаватиме підтримку сирійським мігрантам, які повертаються на постійне місце проживання на батьківщину.