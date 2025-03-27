У Грузії внаслідок сходження лавини загинула лижниця

У грузинському регіоні Сванетія внаслідок сходження лавини загинула туристка-лижниця.

Як інформує "Новости-Грузия", пише "Європейська правда", про це повідомили в Агентстві з надзвичайних ситуацій МВС Грузії.

Лавина зійшла 26 березня у горах Сванетії в районі населеного пункту Ушгулі, у неї потрапила туристка-лижниця. За даними місцевої влади, група із загалом чотирьох людей каталась там на лижах без гіда та за межами облаштованих трас.

Внаслідок інциденту жінка загинула, інші троє туристів не постраждали.

24 березня двоє лижників отримали смертельні травми внаслідок сходження лавини в австрійському Тіролі.

Минулого тижня на півночі Швеції під лавину потрапив гелікоптер.