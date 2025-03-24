В Австрії внаслідок сходження лавини загинули двоє людей

Двоє лижників отримали смертельні травми внаслідок сходження лавини в австрійському муніципалітеті Зельден в Тіролі в понеділок вранці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Kurier.

За словами поліції, точні обставини нещасного випадку досі не з'ясовані. Однак, ймовірно, двоє людей впали в ущелину; згідно з повідомленням центру управління Тіролю, в районі ущелини ведуться пошуки.

Окрім загиблих, ще одна людина була похована під лавиною. Його було врятовано та доставлено до лікарні.

Загиблі входили до складу австрійської групи з шести осіб, один з яких був гірським провідником. За словами начальника районної поліції Губерта Юена, всі учасники групи проживали в Тіролі. Роль гірського гіда, який пережив аварію неушкодженим, в організації туру все ще з'ясовується.

Група потрапила під "відносно велику лавину" в Гургль, на схід від льодовика Кляйнляйтенфернер в районі долини Шальфкогель (3537 метрів), незадовго до 10:30 ранку.

Лавина спричинила масштабну пошукову операцію. Було задіяно два вертольоти екстреної медичної допомоги та поліцейський гелікоптер. На місці також працювали дві гірські рятувальні команди. За словами Юена, лавинна небезпека в Тіролі постійно перебувала на рівні 2 – це означає помірну небезпеку.

Нагадаємо, у січні в Альпах на території різних країн сталася серія смертельних випадків через сходження лавин. На території французьких Альп загинули троє лижників з Норвегії, у Швейцарії – туристи з Нідерландів.