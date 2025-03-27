В Грузии в результате схода лавины погибла лыжница

В грузинском регионе Сванетия в результате схода лавины погибла туристка-лыжница.

Как информирует "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Агентстве по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии.

Лавина сошла 26 марта в горах Сванетии в районе населенного пункта Ушгули, в нее попала туристка-лыжница. По данным местных властей, группа из всего четырех человек каталась там на лыжах без гида и за пределами обустроенных трасс.

В результате инцидента женщина погибла, остальные трое туристов не пострадали.

24 марта двое лыжников получили смертельные травмы в результате схода лавины в австрийском Тироле.

На прошлой неделе на севере Швеции под лавину попал вертолет.