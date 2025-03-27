В Грузии в результате схода лавины погибла лыжница
Новости — Четверг, 27 марта 2025, 11:21 —
В грузинском регионе Сванетия в результате схода лавины погибла туристка-лыжница.
Как информирует "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Агентстве по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии.
Лавина сошла 26 марта в горах Сванетии в районе населенного пункта Ушгули, в нее попала туристка-лыжница. По данным местных властей, группа из всего четырех человек каталась там на лыжах без гида и за пределами обустроенных трасс.
В результате инцидента женщина погибла, остальные трое туристов не пострадали.
24 марта двое лыжников получили смертельные травмы в результате схода лавины в австрийском Тироле.
На прошлой неделе на севере Швеции под лавину попал вертолет.
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