Суд Боснии выдал международный ордер на арест Додика

Суд в Боснии выдал международный ордер на арест лидера боснийских сербов Милорада Додика, которого обвиняют в посягательстве на конституционный строй и который выехал за границу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Додик, президент Республики Сербской, энтитета в составе Боснии и Герцеговины, спровоцировал самый серьезный кризис со времен войны 1990-х годов после того, как был осужден на год заключения и получил запрет заниматься политикой на шесть лет за игнорирование решений международного посланника по вопросам мира.

Додик, давний пророссийский сторонник отделения от Боснии, инициировал законодательство, запрещающее государственным судебным органам и полиции действовать в сербском регионе, но конституционный суд Боснии временно приостановил его действие.

Вопреки внутреннему ордеру на арест, он пересек границу соседней Сербии в начале этой недели, а в четверг отправился в Израиль, где принял участие в конференции по вопросам антисемитизма в Иерусалиме.

Государственный суд Боснии сообщил, что международный ордер также был выдан на арест Ненада Стевандича, спикера парламента Сербской Республики, который выехал в Сербию, но сейчас вернулся в Боснию. Ордера находятся в международной полиции Интерпола, говорится в заявлении суда.

Додик говорит, что обвинения против него бессмысленны, поскольку являются политически мотивированными.

Читайте также: Между арестом сепаратистов и гражданской войной: что происходит в Боснии и Герцеговине