МЗС Грузії у заяві про зустріч з топдипломаткою Австрії "змовчало" про критику на адресу Тбілісі

Міністерство закордонних справ Грузії, розповідаючи про зустріч глави відомства Маки Бочорішвілі з австрійською колегою Беате Майнль-Райзінгер, вирішило не згадувати про критику Відня на адресу Тбілісі.

На це звернув увагу канал Publika, повідомляє "Європейська правда".

Грузинське міністерство повідомило, що міністри обговорили двосторонні відносини, співпрацю в міжнародних форматах, регіональну безпеку та інші актуальні та нагальні питання.

Також, згідно з повідомленням, на зустрічі було відзначено, що Австрія вважає Грузію важливим партнером і позитивно оцінює динамічні відносини між двома країнами. "Зокрема, вона продовжує надавати допомогу Грузії в рамках програми розвитку і виділяти кошти в цьому напрямку", – йдеться в повідомленні.

"Міністри обговорили безпекове середовище в регіоні та його вплив як на Грузію, так і на весь регіон. Австрія підтвердила свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії" – заявили в МЗС Грузії.

Також, згідно з повідомленням, австрійська сторона нібито вкотре висловила підтримку європейській інтеграції Грузії. Своєю чергою грузинська сторона підтвердила прагнення країни приєднатися до Європейського Союзу і заявила, що готова зробити подальші кроки в цьому напрямку, включаючи виконання зобов'язань, взятих в рамках Угоди про асоціацію.

Водночас на пресконференції, що відбулася після зустрічі, міністерка закордонних справ Австрії детально розповіла про питання, які вона обговорила з Макою Бочорішвілі, і зазначила, що розмова торкнулася кількох важливих тем, включаючи призупинення процесу вступу Грузії до ЄС.

"На жаль, нам довелося обговорити сьогодні багато складних питань. Що стосується шляху Грузії до вступу в Європейський Союз – Грузія почала відступати від цього шляху, це і австрійське, і європейське бачення, і це прикро", – сказала Майнль-Райзінгер.

"Ми бачимо погіршення реформ у таких сферах, як верховенство права та права людини, ми бачимо кроки назад у законодавчих змінах, спрямованих проти громадянського суспільства, ми бачимо порушення на парламентських виборах 26 жовтня, які були виявлені ОБСЄ/БДІПЛ. В результаті всього цього процес вступу до ЄС наразі призупинено", – додала вона.

Вона також засудила насильство проти мирних протестувальників та представників ЗМІ.

Австрійська міністерка зазначила, що подальший розвиток подій повністю залежатиме від подальших кроків грузинського уряду.

27 січня міністри закордонних справ країн Європейського Союзу ухвалили рішення щодо припинення дії безвізового режиму для власників грузинських дипломатичних паспортів.

Словаччина та Угорщина виступили проти, проте це не вплинуло на результат, оскільки для ухвалення рішення потрібна лише кваліфікована більшість.

Призупинення безвізового режиму для власників дипломатичних паспортів Грузії буде радше символічним, оскільки грузинські посадовці мають, окрім дипломатичних, і звичайні паспорти. А за ними безвіз діятиме і далі.