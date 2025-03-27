МИД Грузии в заявлении о встрече с топ-дипломатом Австрии "умолчал" о критике в адрес Тбилиси

Министерство иностранных дел Грузии, рассказывая о встрече главы ведомства Маки Бочоришвили с австрийской коллегой Беате Майнль-Райзингер, решило не упоминать о критике Вены в адрес Тбилиси.

На это обратил внимание канал Publika, сообщает "Европейская правда".

Грузинское министерство сообщило, что министры обсудили двусторонние отношения, сотрудничество в международных форматах, региональную безопасность и другие актуальные и насущные вопросы.

Также, согласно сообщению, на встрече было отмечено, что Австрия считает Грузию важным партнером и положительно оценивает динамичные отношения между двумя странами. "В частности, она продолжает оказывать помощь Грузии в рамках программы развития и выделять средства в этом направлении", – говорится в сообщении.

"Министры обсудили среду безопасности в регионе и ее влияние как на Грузию, так и на весь регион. Австрия подтвердила свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии" – заявили в МИД Грузии.

Также, согласно сообщению, австрийская сторона якобы в очередной раз выразила поддержку европейской интеграции Грузии. В свою очередь, грузинская сторона подтвердила стремление страны присоединиться к Европейскому Союзу и заявила, что готова предпринять дальнейшие шаги в этом направлении, включая выполнение обязательств, взятых в рамках Соглашения об ассоциации.

В то же время на пресс-конференции, состоявшейся после встречи, министр иностранных дел Австрии подробно рассказала о вопросах, которые она обсудила с Макой Бочоришвили, и отметила, что разговор затронул несколько важных тем, включая приостановление процесса вступления Грузии в ЕС.

"К сожалению, нам пришлось обсудить сегодня много сложных вопросов. Что касается пути Грузии к вступлению в Европейский Союз – Грузия начала отступать от этого пути, это и австрийское, и европейское видение, и это обидно", – сказала Майнль-Райзингер.

"Мы видим ухудшение реформ в таких сферах, как верховенство права и права человека, мы видим шаги назад в законодательных изменениях, направленных против гражданского общества, мы видим нарушения на парламентских выборах 26 октября, которые были обнаружены ОБСЕ/БДИПЧ. В результате всего этого процесс вступления в ЕС пока приостановлен", – добавила она.

Она также осудила насилие против мирных протестующих и представителей СМИ.

Австрийский министр отметила, что дальнейшее развитие событий будет полностью зависеть от дальнейших шагов грузинского правительства.

27 января министры иностранных дел стран Европейского Союза приняли решение о прекращении действия безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических паспортов.

Словакия и Венгрия выступили против, однако это не повлияло на результат, поскольку для принятия решения требуется лишь квалифицированное большинство.

Приостановление безвизового режима для владельцев дипломатических паспортов Грузии будет скорее символическим, поскольку грузинские чиновники имеют, кроме дипломатических, и обычные паспорта. А по ним безвиз будет действовать и дальше.