Джерело: Єврокомісія не відкликає свою пропозицію про скасування "літнього часу"

Європейська комісія наразі не збирається відкликати свій проєкт директиви 2018 року про скасування сезонного переведення годинників з зимового на літній час.

Про це "Європейській правді" повідомив обізнаний зі вказаною проблематикою посадовець ЄС на умовах анонімності.

Європосадовець наголосив, що ідея про скасування переходу з зимового на літній час досі знаходиться на порядку денному, всупереч недавнім повідомленням ЗМІ про плани Єврокомісії відкликати проект відповідної директиви.

"Комісія не відкликала цю пропозицію. У якийсь момент ідея відкликання справді розглядалася, як частина Омнібус-пакету ("Омнібус" – проєкт президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн, спрямований на скорочення бюрократії в ЄС – ред.), але зрештою ми вирішили її не відкликати", – підкреслив він.

Співрозмовник "Європейської правди" зауважив, що "м'яч тепер на полі Ради ЄС, бо лише держави-члени можуть остаточно вирішити, що вони хочуть зробити з цією пропозицією".

Варто зауважити, що на брифінгу Єврокомісії 27 березня речниця ЄК Анна-Кайса Ітконен, відповідаючи на питання журналістів, також заявила, що вирішення питання щодо переведення годинників залишається на розсуд держав-членів ЄС.

"У 2018 році ми запропонували припинити сезонне переведення годинників. Це було зроблено у вересні 2018 року, і відтоді ця пропозиція практично "застрягла" в Раді ЄС. Тоді Єврокомісія вирішила, що найкраще буде залишити це питання на розсуд держав-членів, щоб вони вирішували його між собою", – нагадала історію питання речниця Єврокомісії.

"Сьогодні ми все ще віримо, що скоординоване рішення є досяжним, і ми заохочуємо відновлення дискусій під час нинішнього головування Польщі, щоб знайти це рішення", – повідомила Ітконен. І пожартувала, що журналісти, вочевидь, матимуть "можливість підняти це питання ще через шість місяців".

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомили про нібито наміри Єврокомісії відмовитися від ідеї відмінити переведення годинників на літній та зимовий час.

Тоді ж стало відомо, що питання про скасування літнього часу може підняти Литва – під час свого головування в Раді Європейського Союзу в 2027 році.

Про проблему переведення годинників з точки зору України у контексті європейської реформи читайте у статті Сергія Сидоренка Літній час: "європейський" чи "московський"? Нащо Україна знову перевела годинники