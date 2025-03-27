Источник: Еврокомиссия не отзывает свое предложение об отмене "летнего времени"

Европейская комиссия пока не собирается отзывать свой проект директивы 2018 года об отмене сезонного перевода часов с зимнего на летнее время.

Об этом "Европейской правде" сообщил знакомый с указанной тематикой чиновник ЕС на условиях анонимности.

Еврочиновник отметил, что идея об отмене перехода с зимнего на летнее время и наоборот до сих пор находится на повестке дня, вопреки недавним сообщениям СМИ о планах Еврокомиссии отозвать проект соответствующей директивы.

"Комиссия не отозвала это предложение. В какой-то момент идея отзыва действительно рассматривалась, как часть Омнибус-пакета ("Омнибус" – проект президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен, направленный на сокращение бюрократии в ЕС – ред.), но в итоге мы решили ее не отзывать".

Собеседник "Европейской правды" пояснил, что "мяч теперь на поле Совета ЕС, потому что только государства-члены могут окончательно решить, что они хотят сделать с этим предложением".

Стоит заметить, что на брифинге Еврокомиссии 27 марта пресс-секретарь ЕК Анна-Кайса Итконен, отвечая на вопросы журналистов, также заявила, что решение вопроса о переводе часов остается на усмотрение государств-членов ЕС.

"В 2018 году мы предложили прекратить сезонный перевод часов. Это было сделано в сентябре 2018 года, и с тех пор это предложение практически "застряло" в Совете ЕС. Тогда Еврокомиссия решила, что лучше всего будет оставить этот вопрос на усмотрение государств-членов, чтобы они решали его между собой", – напомнила историю вопроса пресс-секретарь Еврокомиссии.

"Сегодня мы все еще верим, что скоординированное решение является достижимым, и мы поощряем возобновление дискуссий во время нынешнего председательства Польши, чтобы найти это решение", – сообщила Итконен. И пошутила, что журналисты, очевидно, будут иметь "возможность поднять этот вопрос еще через шесть месяцев".

Напомним, недавно СМИ сообщили о якобы намерениях Еврокомиссии отказаться от идеи отменить перевод часов на летнее и зимнее время.

Тогда же стало известно, что вопрос об отмене летнего времени может поднять Литва – во время своего председательства в Совете Европейского Союза в 2027 году.

О проблеме перевода часов с точки зрения Украины в контексте европейской реформы читайте в статье Сергея Сидоренко Летнее время: "европейское" или "московское"? Зачем Украина снова перевела часы