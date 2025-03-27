З Туреччини депортували журналіста BBC, який висвітлював антиурядові протести

Кореспондент BBC Марк Лоуен був затриманий в Стамбулі і депортований з Туреччини, де він висвітлював найбільші за останні роки антиурядові протести в країні.

Про це повідомила корпорація BBC, пише "Європейська правда".

У BBC заявили, що Лоуен був затриманий у Стамбулі в середу, після того, як пробув там декілька днів для висвітлення протестів, викликаних арештом опозиційного мера Стамбула Екрема Імамоглу.

У заяві BBC, оприлюдненій у четвер, сказано, що турецька влада депортувала Лоуена зі Стамбула 27 березня, забравши його з готелю напередодні і затримавши на 17 годин. У четвер вранці йому вручили письмове повідомлення про те, що його депортують за "загрозу громадському порядку".

"Бути затриманим і депортованим з країни, в якій я раніше прожив п'ять років і до якої я відчуваю таку прихильність, було надзвичайно прикро. Свобода преси та неупереджене висвітлення подій мають фундаментальне значення для будь-якої демократії", – прокоментував події Марк Лоуен.

Генеральна директорка BBC News Дебора Тернесс додала, що це "надзвичайно тривожний інцидент, і ми будемо звертатися до турецької влади".

"Марк – дуже досвідчений кореспондент з глибокими знаннями про Туреччину, і жоден журналіст не повинен стикатися з таким поводженням лише за те, що виконує свою роботу. Ми продовжимо неупереджено та об'єктивно висвітлювати події в Туреччині", – відзначила Тернесс.

Тисячі людей по всій Туреччині вийшли на протести, під час яких було затримано понад 1800 осіб. Кілька журналістів також були заарештовані, в тому числі фотокореспондент французького інформаційного агентства Agence France Presse і кілька турецьких репортерів. За повідомленнями, багато з них були звільнені в четвер вранці.

Тим часом Вища рада радіо і телебачення Туреччини (RTÜK) покарала чотири турецькі телеканали за висвітлення мітингів на підтримку Імамоглу.

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