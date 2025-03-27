В Туреччині покарали чотири телеканали за висвітлення масових протестів

Вища рада радіо і телебачення Туреччини (RTÜK) покарала чотири турецькі телеканали за висвітлення мітингів на підтримку заарештованого опозиційного мера Стамбула Екрема Імамоглу.

Про це повідомила турецька газета Oksijen, пише "Європейська правда".

Найжорсткіше покарання від урядової агенції, що регулює радіо і телебачення в Туреччині, отримав опозиційний телеканал Sözcü TV, його трансляцію призупинили на 10 днів. Причина – він нібито "підбурював громадськість до ненависті та ворожнечі" у своїх коментарях, ведучи прямі трансляції зі Стамбула, Анкари та Ізміра.

На телеканалах Halk TV і Tele 1 RTÜK розпорядилась призупинити по 5 програм. Також на Halk TV, Tele 1 і Now TV були накладені адміністративні штрафи.

Асоціація сучасних журналістів відреагувала на покарання, накладені радою, заявивши, що RTÜK стала апаратом в руках уряду.

Переслідування та арешт мера Стамбула Екрема Імамоглу призвело до масових протестів у Туреччині, попри заборону влади на їхнє проведення. Тим часом опозиційна Республіканська народна партія затвердила висування Імамоглу кандидатом у президенти.

Після того, як 19 березня в Туреччині почалися масові протести проти арешту Імамоглу, уряд посилив придушення ЗМІ та інтернету .

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