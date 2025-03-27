Из Турции депортировали журналиста BBC, который освещал антиправительственные протесты

Корреспондент BBC Марк Лоуэн был задержан в Стамбуле и депортирован из Турции, где он освещал крупнейшие за последние годы антиправительственные протесты в стране.

Об этом сообщила корпорация BBC, пишет "Европейская правда".

В BBC заявили, что Лоуэн был задержан в Стамбуле в среду, после того, как пробыл там несколько дней для освещения протестов, вызванных арестом оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

В заявлении BBC, обнародованном в четверг, сказано, что турецкие власти депортировали Лоуэна из Стамбула 27 марта, забрав его из отеля накануне и задержав на 17 часов. В четверг утром ему вручили письменное уведомление о том, что его депортируют за "угрозу общественному порядку".

"Быть задержанным и депортированным из страны, в которой я ранее прожил пять лет и к которой я испытываю такую привязанность, было чрезвычайно обидно. Свобода прессы и беспристрастное освещение событий имеют фундаментальное значение для любой демократии", – прокомментировал события Марк Лоуэн.

Генеральный директор BBC News Дебора Тернесс добавила, что это "чрезвычайно тревожный инцидент, и мы будем обращаться к турецким властям".

"Марк – очень опытный корреспондент с глубокими знаниями о Турции, и ни один журналист не должен сталкиваться с таким обращением только за то, что выполняет свою работу. Мы продолжим беспристрастно и объективно освещать события в Турции", – отметила Тернесс.

Тысячи людей по всей Турции вышли на протесты, во время которых были задержаны более 1800 человек. Несколько журналистов также были арестованы, в том числе фотокорреспондент французского информационного агентства Agence France Presse и несколько турецких репортеров. По сообщениям, многие из них были освобождены в четверг утром.

Тем временем Высший совет радио и телевидения Турции (RTÜK) наказал четыре турецких телеканала за освещение митингов в поддержку Имамоглу.

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