Cуд наказав топпосадовцям Трампа зберегти повідомлення у злощасному чаті в Signal

Суддя у Вашингтоні наказав посадовцям адміністрації Трампа, які вели конфіденційне обговорення про військову операцію у чаті в Signal, забезпечити збереження усіх цих повідомлень.

Про це повідомляє The New York Times, пише "Європейська правда".

27 березня федеральний суддя Джеймс Боусберг першим кроком за позовом, поданим після скандалу, наказав раднику з нацбезпеки Майку Волцу, главі Пентагону Піту Гегсету, директорці з нацрозвідки Тулсі Габбард, держсекретарю Марко Рубіо, віцепрезиденту Венсу та президенту Трампу подбати про збереження повідомлень у чаті в Signal, який "засвітили", випадково додавши туди журналіста.

Наказ стосується усіх переписок у період з 11 до 15 березня, коли там обговорювали деталі військової операції проти бойовиків-хуситів у Ємені.

Водночас суддя Боусберг поки не оголосив, чи бачить ознаки порушення законодавства у скандалі з Signal.

Нагадаємо, федеральний позов проти п’яти топпосадовців Трампа, присутніх у скандальному чаті, подала неурядова організація. У ньому аргументують, що ситуація виглядає як порушення федерального законодавства щодо збереження документації про ухвалення рішень, та попросили про невідкладний захід у вигляді наказу про збереження повідомлень, що лишилися поза урядовими системами зв’язку.

Голова комітету Сенату США закликав до розслідування інциденту з чатом у Signal.