Суд приказал топ-чиновникам Трампа сохранить сообщения в злосчастном чате в Signal

Судья в Вашингтоне приказал чиновникам администрации Трампа, которые вели конфиденциальное обсуждение о военной операции в чате в Signal, обеспечить сохранение всех этих сообщений.

Об этом сообщает The New York Times, пишет "Европейская правда".

27 марта федеральный судья Джеймс Боусберг первым шагом по иску, поданному после скандала, приказал советнику по нацбезопасности Майку Уолтцу, главе Пентагона Питу Хегсету, директору по нацразведке Тулси Габбард, госсекретарю Марко Рубио, вице-президенту Вэнсу и президенту Трампу позаботиться о сохранении сообщений в чате в Signal, который "засветили", случайно добавив туда журналиста.

Приказ касается всех переписок в период с 11 по 15 марта, когда там обсуждали детали военной операции против боевиков-хуситов в Йемене.

В то же время судья Боусберг пока не объявил, видит ли признаки нарушения законодательства в скандале с Signal.

Напомним, федеральный иск против пяти топ-чиновников Трампа, присутствующих в скандальном чате, подала неправительственная организация. В нем аргументируют, что ситуация выглядит как нарушение федерального законодательства по сохранению документации о принятии решений, и попросили о неотложной мере в виде приказа о сохранении сообщений, оставшихся вне правительственных систем связи.

Председатель комитета Сената США призвал к расследованию инцидента с чатом в Signal.