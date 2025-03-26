Проти п’яти топпосадовців Трампа подали позов через скандал з чатом у Signal

Проти п’яти топпосадовців Трампа, присутніх у скандальному чаті у Signal, подали федеральний позов.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ABC News.

Неурядова організація American Oversight 25 березня оголосила про подання федерального позову у Вашингтоні проти п’яти топпосадовців адміністрації Трампа, які були присутні у чаті в Signal та обговорювали там деталі операції США проти бойовиків-хуситів у Ємені.

Організація у позові заявила, що використання месенджера для таких розмов виглядає як порушення федерального законодавства щодо збереження документації стосовно ухвалення рішень.

Федерального суддю просять невідкладно "зобов’язати відповідачів виконати передбачені законом зобов’язання щодо збереження та відновлення федеральних архівів, що виникли шляхом недозволеного використання Signal для ухвалення важливих рішень у сфері нацбезпеки".

Відповідачами назвали главу Пентагону Піта Гегсета, директорку національної розвідки Тулсі Габбард, директора ЦРУ Джона Реткілффа, очільника Мінфіну Скотта Бессента, держсекретаря Марко Рубіо, а також Національне управління з архівів і документації.

Також 25 березня керівникам розвідувальних відомств Габбард і Реткліффу довелось виправдовуватись за інцидент перед комітетом Сенату з розвідки, де вони заявили, що у чаті не передавали жодних секретних деталей.

Радник з нацбезпеки в адміністрації президента США Дональда Трампа Майк Волц фактично визнав свою відповідальність за помилкову появу у чаті топпосадовців в Signal редактора The Atlantic, але при цьому намагається звинувачувати журналіста.

Трамп заступився за Волца після інциденту з чатом в Signal, заявивши, що він "засвоїв урок" і нічого надто серйозного не сталося.