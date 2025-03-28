Прем’єр Канади: ера "старих" відносин із США закінчилася

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні сказав, що відносини країни зі США, до цього часу найближчим безпековим і торговельним партнером, більше не будуть такими, як раніше.

Про це повідомляє Financial Times, пише "Європейська правда".

У виступі в Оттаві після зустрічі з керівниками канадських провінцій прем’єр зазначив, що через запроваджені Трампом тарифи Канаді доведеться переглянути свою економічну модель і шукати надійних торгових партнерів.

"Старі наші відносини зі США, що грунтувалися на поглибленій інтеграції наших економік, тісній безпековій та військовій співпраці, закінчилися. Настане час для широких переговорів щодо наших подальших безпекових і торговельних відносин", – сказав Марк Карні.

Прем’єр зазначив, що Канаді доведеться переглянути багато підходів в економіці і ланцюжках постачання для критично важливих галузей, у тому числі автомобільної, щоб убезпечитися від подальших тарифів та можливих недружніх дій США.

"Ми дамо відповідь усім, що у наших силах, щоб отримати якнайкращий результат для Канади. Ми побудуємо незалежне майбутнє для нашої країни", – сказав Карні.

Він анонсував розмову з Трампом найближчими днями і зазначив, що профільні міністри також планують взаємодію з американськими візаві.

У Канаді, нагадаємо, почалася коротка передвиборча кампанія перед достроковими парламентськими виборами, що відбудуться 28 квітня. Ліберальна партія з новим лідером сподівається на гарний результат для себе після того, як почала покращувати рейтинги після відставки Трюдо й на тлі нападок Дональда Трампа.

Президент США, нагадаємо, цього тижня підтвердив наміри з перших чисел квітня запровадити 25% мита на імпортні автомобілі і запчастини, щоб стимулювати виробництво у США. Трамп пригрозив ще більшими тарифами, якщо ЄС і Канада скоординовано відреагують на його торгову війну.

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