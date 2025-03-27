Трамп пригрозив ЄС і Канаді новими тарифами, якщо ті почнуть спільно захищатись

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пригрозив Канаді і Європейському Союзу ще більшими тарифами, якщо вони скоординовано реагуватимуть на його торгову війну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп заявив у дописі у своїй соцмережі Truth Social.

Американський президент пригрозив посилити свої економічні заходи проти ЄС і США, якщо вони скоординовано відреагують на запроваджені ним тарифи.

"Якщо Європейський Союз працюватиме з Канадою, щоб завдати економічної шкоди США, щодо них обох будуть застосовані масштабні Тарифи, набагато масштабніші, аніж зараз плануються, щоб захистити найкращого друга, який будь-коли був у тих обох країн!", – написав Трамп.

Нагадаємо, Трамп підтвердив, що з 2 квітня запровадить тарифи у розмірі 25% на імпорт автомобілів, щоб стимулювати внутрішнє виробництво.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС захищатиме свої інтереси на тлі мит Трампа на автомобілі. Прем'єр Канади також пообіцяв відповідь.