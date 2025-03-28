Премьер Канады: эра "старых" отношений с США закончилась

Премьер-министр Канады Марк Карни сказал, что отношения страны с США, до сих пор ближайшим партнером по безопасности и торговле, больше не будут такими, как раньше.

Об этом сообщает Financial Times, пишет "Европейская правда".

В выступлении в Оттаве после встречи с руководителями канадских провинций премьер отметил, что из-за введенных Трампом тарифов Канаде придется пересмотреть свою экономическую модель и искать надежных торговых партнеров.

"Старые наши отношения с США, основанные на углубленной интеграции наших экономик, тесном сотрудничестве в сфере безопасности и военном сотрудничестве, закончились. Наступит время для широких переговоров относительно наших дальнейших безопасностных и торговых отношений", – сказал Марк Карни.

Премьер отметил, что Канаде придется пересмотреть многие подходы в экономике и цепочках поставок для критически важных отраслей, в том числе автомобильной, чтобы обезопасить себя от дальнейших тарифов и возможных недружественных действий США.

"Мы ответим всем, что в наших силах, чтобы получить наилучший результат для Канады. Мы построим независимое будущее для нашей страны", – сказал Карни.

Он анонсировал разговор с Трампом в ближайшие дни и отметил, что профильные министры также планируют взаимодействие с американскими визави.

В Канаде, напомним, началась короткая предвыборная кампания перед досрочными парламентскими выборами, которые состоятся 28 апреля. Либеральная партия с новым лидером надеется на хороший результат для себя после того, как начала улучшать рейтинги после отставки Трюдо и на фоне нападок Дональда Трампа.

Президент США, напомним, на этой неделе подтвердил намерения с первых чисел апреля ввести 25% пошлины на импортные автомобили и запчасти, чтобы стимулировать производство в США. Трамп пригрозил еще большими тарифами, если ЕС и Канада скоординировано отреагируют на его торговую войну.

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