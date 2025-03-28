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Король Британії ненадовго повертався у лікарню через побічні ефекти лікування від раку

Новини — П'ятниця, 28 березня 2025, 08:12 — Марія Ємець

Король Великої Британії Чарльз ІІІ ненадовго повертався у лікарню у зв’язку з побічними ефектами лікування від раку, яке він пройшов раніше.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда". 

У Букінгемському палаці повідомили, що у четвер 27 березня король Чарльз провів деякий час у лікарні у зв’язку з побічними ефектами через лікування від раку. 

Після візиту до лікарів король повернувся до своїх планів на день, проте за порадою лікарів скасував заплановану на п’ятницю поїздку до Бірмінгема, у рамках в якої у нього мала бути серія зустрічей. 

Також через лікарняний візит змінилися плани на декілька зустрічей з послами у четвер. 

Нагадаємо, про діагноз короля Чарльза вперше стало відомо у лютому 2024 року. У квітні монарх відновив участь у публічних заходах.

Онкозахворювання діагностували також у принцеси Уельської Кейт Міддлтон.



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Велика Британія
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