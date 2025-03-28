Король Британії ненадовго повертався у лікарню через побічні ефекти лікування від раку

Король Великої Британії Чарльз ІІІ ненадовго повертався у лікарню у зв’язку з побічними ефектами лікування від раку, яке він пройшов раніше.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

У Букінгемському палаці повідомили, що у четвер 27 березня король Чарльз провів деякий час у лікарні у зв’язку з побічними ефектами через лікування від раку.

Після візиту до лікарів король повернувся до своїх планів на день, проте за порадою лікарів скасував заплановану на п’ятницю поїздку до Бірмінгема, у рамках в якої у нього мала бути серія зустрічей.

Також через лікарняний візит змінилися плани на декілька зустрічей з послами у четвер.

Нагадаємо, про діагноз короля Чарльза вперше стало відомо у лютому 2024 року. У квітні монарх відновив участь у публічних заходах.

Онкозахворювання діагностували також у принцеси Уельської Кейт Міддлтон.





