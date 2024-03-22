Принцесса Кейт Миддлтон сообщила, что у нее рак
Новости — Пятница, 22 марта 2024, 20:23 —
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон заявила, что находится на ранних стадиях лечения после того, как у нее обнаружили рак.
Как пишет "Европейская правда", об этом она сообщила в Twitter (X).
В своем обращении она пояснила, что когда в январе ей делали операцию на животе, о наличии рака не было известно, но тесты после операции обнаружили злокачественную опухоль.
A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK– The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024
"Поэтому мои врачи посоветовали мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я нахожусь на ранних стадиях этого лечения", – отметила принцесса Уэльская.
По ее словам, она чувствует себя хорошо и становится "сильнее с каждым днем".
Детали болезни не разглашаются, впрочем, Кенсингтонский дворец заявляет, что уверен в полном выздоровлении принцессы. Ожидается, что принцесса Кейт и принц Уильям не появятся с королевской семьей в Пасхальное воскресенье.
В феврале стало известно, что у 75-летнего короля Великобритании Чарльза III диагностировали рак.
Британский премьер Риши Сунак вскоре заявил, что рак у короля Великобритании Чарльза обнаружили на ранней стадии, и вся страна надеется на его полное выздоровление.
Рак у британского монарха обнаружили после дополнительных обследований, которые назначили из-за "отдельной проблемы" во время недавней операции на доброкачественном увеличении предстательной железы.