Принцесса Кейт Миддлтон сообщила, что у нее рак

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон заявила, что находится на ранних стадиях лечения после того, как у нее обнаружили рак.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сообщила в Twitter (X).

В своем обращении она пояснила, что когда в январе ей делали операцию на животе, о наличии рака не было известно, но тесты после операции обнаружили злокачественную опухоль.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK