Чарльз ІІІ уперше після виявлення раку відновлює участь у публічних заходах

Король Великої Британії Чарльз ІІІ з наступного тижня повернеться до виконання королівських обов’язків уперше відтоді, як у нього діагностували рак.

Про це Букінгемський палац сповістив увечері 26 квітня, передає "Європейська правда".

30 квітня Чарльз ІІІ і королева-консорт Камілла здійснять спільний візит до онкологічного центру, де зустрінуться з медичними фахівцями та пацієнтами.

"Цей візит стане першим у низці зовнішніх заходів, які Його Величність здійснить протягом наступних тижнів", – анонсували в британському королівському дворі.

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Також король Британії готується прийняти у червні імператора та імператрицю Японії, додали в Букінгемському палаці.

У лютому стало відомо, що в 75-річного короля Великої Британії Чарльза III діагностували рак.

Британський прем'єр Ріші Сунак згодом заявив, що рак у короля Британії Чарльза виявили на ранній стадії, і вся країна сподівається на його повне одужання.

Нагадаємо, в березні принцеса Уельська Кейт Міддлтон повідомила, що перебуває на ранніх стадіях лікування після того, як у неї виявили рак.