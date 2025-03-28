Король Британии ненадолго возвращался в больницу из-за побочных эффектов лечения от рака

Король Великобритании Чарльз III ненадолго возвращался в больницу в связи с побочными эффектами лечения от рака, которое он прошел ранее.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

В Букингемском дворце сообщили, что в четверг 27 марта король Чарльз провел некоторое время в больнице в связи с побочными эффектами из-за лечения от рака.

После визита к врачам король вернулся к своим планам на день, однако по совету врачей отменил запланированную на пятницу поездку в Бирмингем, в рамках которой у него должна была быть серия встреч.

Также из-за больничного визита изменились планы на несколько встреч с послами в четверг.

Напомним, о диагнозе короля Чарльза впервые стало известно в феврале 2024 года. В апреле монарх возобновил участие в публичных мероприятиях.

Онкозаболевания диагностировали также у принцессы Уэльской Кейт Миддлтон.