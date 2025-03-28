Новий прем'єр-міністр Канади каже, що незабаром вперше поговорить з Трампом

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що поговорить із американським президентом Дональдом Трампом найближчими днями – це буде перша їхня розмова з моменту вступу Карні на посаду.

Його слова цитує агентство AP, пише "Європейська правда".

Карні заявив, що поговорить із Трампом найближчими днями після того, як американський президент оголосив про 25% тарифи на імпорт автомобілів.

Прем'єр Канади, який не розмовляв з Трампом відтоді, як став новим лідером країни майже два тижні тому, сказав, що президент США зв'язався з ним у середу, 26 березня, ввечері, щоб домовитися про дзвінок.

"Ми поговоримо незабаром, безумовно, протягом наступного дня або двох", – заявив прем’єр Канади та додав, що Трамп повинен поважати суверенітет країни.

Також, як інформували, Карні сказав, що відносини країни зі США, до цього часу найближчим безпековим і торговельним партнером, більше не будуть такими, як раніше.

Президент США цього тижня підтвердив наміри з перших чисел квітня запровадити 25% мита на імпортні автомобілі і запчастини, щоб стимулювати виробництво у США. Трамп пригрозив ще більшими тарифами, якщо ЄС і Канада скоординовано відреагують на його торгову війну.

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