Новый премьер-министр Канады говорит, что вскоре впервые поговорит с Трампом

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что поговорит с американским президентом Дональдом Трампом в ближайшие дни – это будет первый их разговор с момента вступления Карни в должность.

Его слова цитирует агентство AP, пишет "Европейская правда".

Карни заявил, что поговорит с Трампом в ближайшие дни после того, как американский президент объявил о 25% тарифах на импорт автомобилей.

Премьер Канады, который не разговаривал с Трампом с тех пор, как стал новым лидером страны почти две недели назад, сказал, что президент США связался с ним в среду, 26 марта, вечером, чтобы договориться о звонке.

"Мы поговорим вскоре, безусловно, в течение следующего дня или двух", – заявил премьер Канады и добавил, что Трамп должен уважать суверенитет страны.

Также, как информировали, Карни сказал, что отношения страны с США, до сих пор ближайшим партнером по безопасности и торговле, больше не будут такими, как раньше.

Президент США на этой неделе подтвердил намерения с первых чисел апреля ввести 25% пошлины на импортные автомобили и запчасти, чтобы стимулировать производство в США. Трамп пригрозил еще большими тарифами, если ЕС и Канада скоординировано отреагируют на его торговую войну.

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