У Туреччині відпустили сімох журналістів, затриманих під час висвітлення протестів

У Туреччині за рішенням суду відпустили сімох журналістів, затриманих під час висвітлення протестів проти затримання опозиційного мера Стамбула, кандидати у президенти Екрема Імамоглу.

Про це повідомляє Hurriyet Daily News, пише "Європейська правда".

Спершу суд підтримав клопотання про арешт сімох журналістів за звинуваченнями у порушенні закону про демонстрації та зібрання, але врешті ухвалив рішення про їхнє звільнення.

Серед затриманих були у тому числі турецький фотокореспондент AFP і декілька муніципальних фотографів.

"Важливо досліджувати специфіку випадків. Ніхто не хоче, щоб журналістів затримували (безпідставно). Ми не маємо прямого доступу до матеріалів справи", – коментував ще до рішення про звільнення міністр юстиції Їлмаз Тунч.

Раніше чотири телеканали покарали за висвітлення протестів, а журналіста ВВС видворили з країни.

Загалом на протестах у Туреччині затримали близько 1900 осіб, з них майже 900 за рішеннями судів зазрештували. 12 особам приписують зв’язки з терористичними організаціями.

Нагадаємо, протести спровокував арешт опозиційного мера Стамбула Екрема Імамоглу, якого партія все одно затвердила кандидатом у президенти. 28 березня Імамоглу заявив, що затримали і його адвоката.

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