В Турции отпустили семерых журналистов, задержанных во время освещения протестов

В Турции по решению суда отпустили семерых журналистов, задержанных во время освещения протестов против задержания оппозиционного мэра Стамбула, кандидата в президенты Экрема Имамоглу.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News, пишет "Европейская правда".

Сначала суд поддержал ходатайство об аресте семерых журналистов по обвинению в нарушении закона о демонстрациях и собраниях, но в конце принял решение об их освобождении.

Среди задержанных были в том числе турецкий фотокорреспондент AFP и несколько муниципальных фотографов.

"Важно исследовать специфику случаев. Никто не хочет, чтобы журналистов задерживали (безосновательно). Мы не имеем прямого доступа к материалам дела", – комментировал еще до решения министр юстиции Йылмаз Тунч.

Ранее четыре телеканала наказали за освещение протестов, а журналиста ВВС выдворили из страны.

Всего на протестах в Турции задержали около 1900 человек, из них почти 900 по решениям судов арестовали. 12 лицам приписывают связи с террористическими организациями.

Напомним, протесты спровоцировал арест оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого партия все равно утвердила кандидатом в президенты. 28 марта Имамоглу заявил, что задержали и его адвоката.

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